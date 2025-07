Festival en Poitou Quinçay

Festival en Poitou Quinçay vendredi 1 août 2025.

Festival en Poitou

Quinçay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-01

Pour ses 20 ans, le Festival en Poitou vous propose un parcours musical et scénique audacieux, alliant chefs-d’œuvre classiques, créations contemporaines et spectacles illustrés.

Quinçay 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Festival en Poitou

For its 20th anniversary, the Festival en Poitou offers a daring musical and scenic journey, combining classical masterpieces, contemporary creations and illustrated shows.

German : Festival en Poitou

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens bietet das Festival en Poitou eine kühne musikalische und szenische Reise, die klassische Meisterwerke, zeitgenössische Kreationen und illustrierte Aufführungen miteinander verbindet.

Italiano :

Per il suo 20° anniversario, il Festival en Poitou propone un audace viaggio musicale e paesaggistico, combinando capolavori classici, creazioni contemporanee e spettacoli illustrati.

Espanol :

En su 20º aniversario, el Festival en Poitou propone un atrevido viaje musical y paisajístico, combinando obras maestras clásicas, creaciones contemporáneas y espectáculos ilustrados.

