Mauregny-en-Haye

Festival En présence à Mauregny-en-Haye

8 Rue Charles de Gaulle Mauregny-en-Haye Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

La toute première édition d’un festival consacré à Bernard Noël et à son œuvre !

On sait l’importance que revêt cette dernière dans la littérature universelle comme dans la littérature française que Bernard Noël a portée avec éclat mais on sait peut-être moins combien elle est vaste et combien nombreuses sont ses ramifications car il n’avait de cesse d’être curieux de tout.

Constituant pour beaucoup d’entre nous une référence, son regard, plus qu’une vision, est un profond baromètre du monde, l’instrument de mesure qu’est son écriture ne se cantonne pas aux mots, aux images ou au savoir, mais est en quelque sorte toujours raccordée à la vie même, à fleur d’humain.

Ainsi, pour cette première édition au pied de sa maison, au cœur de son jardin, nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir évoquer notre rapport à cet homme exceptionnel, pour faire entendre son œuvre et échanger à son sujet. Nous partagerons avec le public, la profondeur, la lumière, la puissance et même l’air qu’a su apporter Bernard à ceux qui l’ont lu ou rencontré.

Au programme des lectures, table ronde, concert, spectacle danse, atelier typographique, lectures chuchotées, marche poétique, visite de la maison Bernard Noël (programme détaillé à venir).

Un événement soutenu par la DRAC Hauts-de-France dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture, en partenariat avec la commune de Mauregny-en-Haye.

RV à la maison Bernard-Noël de 11h à 12h30 !

La toute première édition d’un festival consacré à Bernard Noël et à son œuvre !

On sait l’importance que revêt cette dernière dans la littérature universelle comme dans la littérature française que Bernard Noël a portée avec éclat mais on sait peut-être moins combien elle est vaste et combien nombreuses sont ses ramifications car il n’avait de cesse d’être curieux de tout.

Constituant pour beaucoup d’entre nous une référence, son regard, plus qu’une vision, est un profond baromètre du monde, l’instrument de mesure qu’est son écriture ne se cantonne pas aux mots, aux images ou au savoir, mais est en quelque sorte toujours raccordée à la vie même, à fleur d’humain.

Ainsi, pour cette première édition au pied de sa maison, au cœur de son jardin, nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir évoquer notre rapport à cet homme exceptionnel, pour faire entendre son œuvre et échanger à son sujet. Nous partagerons avec le public, la profondeur, la lumière, la puissance et même l’air qu’a su apporter Bernard à ceux qui l’ont lu ou rencontré.

Au programme des lectures, table ronde, concert, spectacle danse, atelier typographique, lectures chuchotées, marche poétique, visite de la maison Bernard Noël (programme détaillé à venir).

Un événement soutenu par la DRAC Hauts-de-France dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture, en partenariat avec la commune de Mauregny-en-Haye.

RV à la maison Bernard-Noël de 11h à 12h30 ! .

8 Rue Charles de Gaulle Mauregny-en-Haye 02820 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 36 80 info@cc-champagnepicarde.fr

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English :

The very first edition of a festival dedicated to Bernard Noël and his work!

We know just how important his work is to universal literature and to French literature which Bernard Noël carried off with flying colors but we may be less aware of just how vast it is, and how many ramifications it has, for he never ceased to be curious about everything.

A benchmark for many of us, his gaze, more than a vision, is a profound barometer of the world, and the measuring instrument that is his writing is not confined to words, images or knowledge, but is in some way always connected to life itself, at the very flower of the human being.

So, for this first edition at the foot of his house, in the heart of his garden, we are delighted to be able to evoke our relationship with this exceptional man, to share his work and discuss it. We will share with the public the depth, light, power and even air that Bernard brought to those who read or met him.

On the program: readings, round table, concert, dance performance, typography workshop, whispered readings, poetry walk, visit to the Bernard Noël house (detailed program to follow).

An event supported by the DRAC Hauts-de-France as part of the Contrat Territoire-Lecture, in partnership with the commune of Mauregny-en-Haye.

See you at the Maison Bernard-Noël from 11 a.m. to 12.30 p.m.!

L’événement Festival En présence à Mauregny-en-Haye Mauregny-en-Haye a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays de Laon