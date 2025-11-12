Festival En Ribambelle! 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Du mercredi 12 au samedi 15 novembre 2025. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Festival jeune public, coordonné par le théâtre Massalia.Enfants

Depuis sa première édition, il débute pendant les vacances de la Toussaint et s’étend ensuite pendant une à deux semaines sur le temps scolaire.



A partir de 2017, il a pris une dimension métropolitaine et fait une plus large place à la création, notamment celle des équipes artistiques de la région. Dorénavant, il se déploie dans 18 lieux le Théâtre municipal de Fontblanche, le Forum de Berre-l’Etang, le Théâtre Comœdia, Scènes et Cinés (Théâtre de Fos, Théâtre la Colonne, Espace Gérard Philipe, Espace 233, L’Oppidum, Théâtre de l’Olivier), Les Théâtres Le Théâtre du Gymnase hors-les-murs, l’OMC La Fare-Les-Oliviers, Le Sémaphore Scène conventionnée, le Théâtre de la Joliette Scène conventionnée, le Mucem, La Criée Théâtre national et le Théâtre Massalia Scène conventionnée et Les Salins, Scène nationale de Martigues.







Chaque édition propose une quinzaine de spectacles, certains circulant d’un lieu à un autre, en particulier les créations auquel le festival propose une diffusion et une visibilité. Mais il offre aussi aux familles ou aux groupes, des ateliers, des visites connectées, des expositions… .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur coordination@festivalenribambelle.com

English :

Festival for young audiences, coordinated by Théâtre Massalia.

German :

Festival für junges Publikum, das vom Massalia-Theater koordiniert wird.

Italiano :

Festival per il pubblico giovane, coordinato dal teatro Massalia.

Espanol :

Festival para el público joven, coordinado por el teatro Massalia.

