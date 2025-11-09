Festival en saison musique contemporaine Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Festival en saison musique contemporaine

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-09 16:30:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Le Festival en Saison accueillera pour son concert de fin de résidence l’ensemble NEXT, composé de jeunes étudiants du CNSMD de Paris, qui se consacrera à l’interprétation d’œuvres contemporaines de Montalbetti, Berio ou Yuhang Li

+33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

For their end-of-residency concert, Festival en Saison welcomes the NEXT ensemble, composed of young students from the CNSMD de Paris, who will perform contemporary works by Montalbetti, Berio and Yuhang Li

Das Festival en Saison empfängt für sein Abschlusskonzert das Ensemble NEXT, das sich aus jungen Studenten des CNSMD de Paris zusammensetzt und zeitgenössische Werke von Montalbetti, Berio und Yuhang Li aufführen wird

Per il concerto di fine residenza, il Festival en Saison accoglierà l’ensemble NEXT, composto da giovani studenti del CNSMD di Parigi, che eseguirà opere contemporanee di Montalbetti, Berio e Yuhang Li

Para su concierto de fin de residencia, el Festival en Saison acogerá al conjunto NEXT, formado por jóvenes estudiantes del CNSMD de París, que interpretarán obras contemporáneas de Montalbetti, Berio y Yuhang Li

