Festival en saison Trio Sypniewski Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Festival en saison Trio Sypniewski
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, casadéens et adhérents du festival sur présentation d’un justificatif
Début : 2026-02-08 16:30:00
En résidence à La Chaise-Dieu du 4 au 8 février 2026, le Trio Sypniewski donnera un concert à l’auditorium Cziffra le dimanche 8 février à 16h30
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaise-dieu.com
English :
In residence at La Chaise-Dieu from February 4 to 8, 2026, the Sypniewski Trio will give a concert at the Cziffra Auditorium on Sunday February 8 at 4:30 pm
