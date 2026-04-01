Festival en souvenir de fukushima Cinema le Melies Pau
Festival en souvenir de fukushima Cinema le Melies Pau vendredi 10 avril 2026.
Pau
Festival en souvenir de fukushima
Cinema le Melies 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.63 – 4.63 – 8.85 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
19:30 distribution d’ Omusubi (en-cas traditionnel à base de riz) aux spectateurs
20h15 Projection du film Le couvercle du soleil une fiction retraçant les 5 jours qui ont suivis la catastrophe de Fukushima et les enjeux techniques, politiques et sociaux.
Suivi par une conférence de M.Tachibana le producteur. .
Cinema le Melies 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@muku-pau.com
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English : Festival en souvenir de fukushima
L’événement Festival en souvenir de fukushima Pau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Pau
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