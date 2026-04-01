Festival en souvenir de fukushima Cinema le Melies Pau

Pau

Festival en souvenir de fukushima

Cinema le Melies 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.63 – 4.63 – 8.85 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

19:30 distribution d’ Omusubi (en-cas traditionnel à base de riz) aux spectateurs

20h15 Projection du film Le couvercle du soleil une fiction retraçant les 5 jours qui ont suivis la catastrophe de Fukushima et les enjeux techniques, politiques et sociaux.

Suivi par une conférence de M.Tachibana le producteur. .

Cinema le Melies 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@muku-pau.com

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English : Festival en souvenir de fukushima

L’événement Festival en souvenir de fukushima Pau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Pau