Festival En tête-à-tête Rue de Cortona Château-Chinon (Ville)

Festival En tête-à-tête

Rue de Cortona Gymnase Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

En tête-à-tête, est un festival sur la rencontre via le prisme de l’escalade.

L’escalade devient une pratique pas seulement considérée comme sportive, mais avant tout humaine en s’adressant au grand public et au public grimpeur, avec

– des projections de films et rencontres avec les équipes des films ;

– des stages de danse-escalade et d’escalade ;

– la possibilité de grimper sur des structures artificielles ouvertes spécialement pour l’occasion (voies et blocs) ;

– une librairie éphémère en partenariat avec “L’Autre Monde” basé à Avallon ;

– une offre de restauration complète auprès de la cantine du festival ;

– des expositions photos ;

– des animations…

Pour cette toute première édition, Antoine Le Menestrel, grimpeur, chorégraphe et compagnon de cordée du festival, présentera deux films L’escalade libérée et Bâtisseurs de rêves ATHOMiques .

Il animera aussi les stages d’escalade et de danse-escalade et dédicacera son livre autobiographique Folambule. .

Rue de Cortona Gymnase Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté festival@en-tete-a-tete.com

