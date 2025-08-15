Festival En Vie Urbaine Pl Louis Jouvet 79000 NIORT Niort

Festival En Vie Urbaine Pl Louis Jouvet 79000 NIORT Niort vendredi 15 août 2025.

Festival En Vie Urbaine 15 et 16 août Pl Louis Jouvet 79000 NIORT Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-15T17:00:00 – 2025-08-15T23:59:00

Fin : 2025-08-16T17:00:00 – 2025-08-16T23:59:00

En Vie Urbaine, accompagné de l’ensemble de ses partenaires, vous donne rendez-vous du 12 au 16 août pour une 17ᵉ édition du festival toujours aussi intense, chaleureuse et ouverte à tous.

Oui, vous le savez, un festival entièrement gratuit parce que nous croyons que la culture doit être accessible à tous, par tous.

Les 15 et 16 Août, dans un des quartiers populaires de Niort Place, Louis Jouvet, là où l’histoire des cultures urbaines a pris racine, une équipe de bénévoles passionnés est prête à vous accueillir avec cette même énergie, cette même envie de mobiliser les cœurs. Quatre jours de musique, de danse, d’art, et de fête dans l’espace public, pour célébrer ce que les cultures urbaines ont de plus vibrant et de plus vivant.

Et parce que le hip-hop est un pont entre les générations, là encore, cette 17ᵉ édition nous rassemblera pour rappeler que cette culture, a traversé les âges et continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.

Sur scène, vous retrouverez des artistes issus des environs, porteurs d’une énergie authentique Phenom, Omar Paco, LS79, Flo Red, ou encore Tinaa.

Et puis, il y a les figures emblématiques de la scène nationale pour faire dialoguer les styles, les époques comme Chilla, Ärsenik, Jeune Mort, Médine.

Un projet culturel vivant, nourri par la création dans nos quartiers du Clou-Bouchet, de la Tour Chabot, de la Gavacherie et du Quartier Nord, à travers des ateliers danses, graffiti, des micro-ouverts et des expositions de textes.

Le festival met en lumière les voix, les talents et les histoires qui nous unissent.

Une grande fête pour une culture de partage, de transmission et d’expression libre. On est encore là !

Mardi 12 août – Before (Parvis des Halles)

– Mardi Apéro avec Hypsoline Kitchen : Jam Session / Open Mic

Jeudi 14 août – Jeudi Niortais (Pelouse du Moulin du Roc)

– Grand Bruit et Enfant Minuit

Vendredi 15 août – Parc de la Tour Chabot – de 17h à 00h

– initiation danse hip hop et graffiti, maquillage paillettes bio, graff…

– Phenom

– Omar Paco

– Chilla

– Arsenik

Samedi 16 août – Parc de la Tour Chabot – de 17h à 00h

– initiation danse hip hop et graffiti, maquillage paillettes bio, graff…

– LS79

– Flo Red

– Tinaa

– Jeune Mort

– Medine

Restauration : stands de restauration locale avec Faaka Tiki, Hypsoline Kitchen et le Cabas solidaire

Pl Louis Jouvet 79000 NIORT Place Louis Jouvet 79000 NIORT Niort 79000 La Tour Chabot Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

En Vie Urbaine, accompagné de l’ensemble de ses partenaires, vous donne rendez-vous du 12 au 16 août pour une 17ᵉ édition du festival toujours aussi intense, chaleureuse et ouverte à tous.

©Guillaume Guérin