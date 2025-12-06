Festival en voix ! à la Fondation Condé de Chantilly Chantilly

Festival en voix ! à la Fondation Condé de Chantilly

Place Maurice Versepuy Chantilly Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Le Festival En Voix ! revient avec deux concerts à Chantilly

– 6/12 Paris-New York, airs célèbres avec R. Dayez et P. Beynet (Chapelle St-Vincent-de-Paul).

– 13/12 Christmas Carol, chants de Noël avec harpe (Église Notre-Dame).

Durée 1h10, tarif 8€, places limitées.

Le Festival En Voix ! revient en force dans les Hauts-de-France, offrant une vitrine exceptionnelle à l’art lyrique et au chant choral. Unique en son genre en France par son envergure régionale, cet événement, créé en 2018 par le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, s’inscrit dans une démarche de proximité, visant à rendre la musique vocale accessible à tous, et notamment aux Cantiliens avec deux concerts remarquables.

Plus d’informations sur le site internet des théâtres de Compiègne ou au 03 44 40 17 10.

SAMEDI 6 DECEMBRE À 18H Paris New-York Bernstein Satie Ventura… par Romain Dayez, baryton et Paul Beynet, pianiste…

Deux des artistes en résidence au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Romain Dayez, baryton et Paul Beynet au piano, nous emmènent pour une soirée éclatante de Paris à New York ! Prenez vos billets pour un voyage où vous pourrez entendre des airs parmi les plus connus de la comédie musicale, de l’opérette et de la chanson française. En passant des célèbres extraits de West Side Story ou encore Singin’ in the rain, aux chansons françaises avec Ray Ventura et Henri Salvador, la palette variée de ce programme ne manquera pas de vous émerveiller !

/// Chapelle Saint-Vincent-de-Paul, Fondation Condé, accès au fond de la place Omer Vallon, durée 1h10, 8 euros, dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 13 DECEMBRE À 18H Christmas Carol, chants et chansons de Noël avec les chanteuses Sabine Revault d’Allones, Diana Higbee, Adélaïde Rouyer et Chloé Ducray à la harpe.

Saviez-vous que les origines des Carols remontent au Moyen-Âge ? Fêtées lors du solstice d’hiver, ces musiques païennes, dansées et chantées symbolisaient le retour à la lumière. C’est au XIXe siècle qu’elles se sont véritablement ancrées dans la période de Noël, notamment en Angleterre, où un grand engouement les entoure, porté entre autres par le célèbre roman de Charles Dickens, A Christmas Carol, qui aurait popularisé l’expression Merry Christmas . Accompagnées par la harpe, trois chanteuses rendent hommage à cette féerie enchanteresse de fin d’année. Plus qu’un concert, une traversée dans la magie de cette fête, avec un florilège musical mêlant les Noëls populaires anciens, des œuvres classiques et les traditionnelles chansons venues d’Outre-Atlantique. Venez fêter Noël en musique !

/// Église Notre-Dame, durée 1h10, 8 euros, dans la limite des places disponibles.

Merci à la Fondation Condé pour la mise à disposition de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul et à la paroisse de la Sainte-Famille pour l’église Notre-Dame. .

Place Maurice Versepuy Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10

English :

The En Voix ! Festival returns with two concerts in Chantilly:

? 6/12: Paris-New York, famous tunes with R. Dayez and P. Beynet (Chapelle St-Vincent-de-Paul).

? 12/13: Christmas Carol, carols with harp (Église Notre-Dame).

Duration: 1h10, fee: 8?, limited seating.

German :

Das Festival En Voix! kehrt mit zwei Konzerten in Chantilly zurück

? 6/12: Paris-New York, berühmte Melodien mit R. Dayez und P. Beynet (Kapelle St-Vincent-de-Paul).

? 13.12.: Christmas Carol, Weihnachtslieder mit Harfe (Kirche Notre-Dame).

Dauer: 1h10, Preis: 8?, begrenzte Plätze.

Italiano :

Il Festival En Voix ritorna con due concerti a Chantilly:

6/12: Paris-New York, arie famose con R. Dayez e P. Beynet (Chapelle St-Vincent-de-Paul).

13/12: Christmas Carol, canti con arpa (Église Notre-Dame).

Durata: 1 ora e 10 minuti, prezzo: 8 euro, posti limitati.

Espanol :

Vuelve el Festival En Voix ! con dos conciertos en Chantilly:

? 6/12: París-Nueva York, arias célebres con R. Dayez y P. Beynet (Chapelle St-Vincent-de-Paul).

? 13/12: Cuento de Navidad, villancicos con arpa (Église Notre-Dame).

Duración: 1 hora 10 minutos, precio: 8 euros, plazas limitadas.

L’événement Festival en voix ! à la Fondation Condé de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-10-02 par Chantilly-Senlis Tourisme