Festival En voix ! à l’église Saint Médard de Villers-Saint-Frambourg Ognon Villers-Saint-Frambourg-Ognon

Festival En voix ! à l'église Saint Médard de Villers-Saint-Frambourg Ognon

Place de l'Église Villers-Saint-Frambourg-Ognon Oise

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le Festival En Voix ! revient avec une représentation à l’église Saint Médard

Durée 1h10, tarif 8€, places limitées.

Le Festival En Voix ! revient en force dans les Hauts-de-France, offrant une vitrine exceptionnelle à l’art lyrique et au chant choral. Unique en son genre en France par son envergure régionale, cet événement, créé en 2018 par le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, s’inscrit dans une démarche de proximité, visant à rendre la musique vocale accessible à tous, et notamment aux Cantiliens avec deux concerts remarquables.

Plus d’informations sur le site internet des théâtres de Compiègne ou au 03 44 40 17 10.

Le Festival En Voix ! vous emmène au pays de Cervantes avec La Nébuleuse. Cet ensemble présente un tableau complet du paysage musical espagnol du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Alors partons découvrir des compositeurs majeurs de ce pays, dont Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, ou encore Luis de Briceńo, célèbre pour avoir publié le premier livre mentionnant la guitare baroque ! .

Place de l’Église Villers-Saint-Frambourg-Ognon 60810 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10

English :

The Festival En Voix ! returns with a performance at Saint Médard church

Duration: 1h10, price: 8?, limited seating.

German :

Das Festival En Voix! kehrt mit einer Aufführung in der Kirche Saint Médard zurück

Dauer: 1h10, Preis: 8?, begrenzte Plätze.

Italiano :

Il Festival En Voix ritorna con uno spettacolo nella chiesa di Saint Médard

Durata: 1h10, prezzo: 8?, posti limitati.

Espanol :

Vuelve el Festival En Voix ! con un espectáculo en la iglesia de Saint Médard

Duración: 1h10, precio: 8?, aforo limitado.

