Festival En Voix ! | Alta es la luna Lacroix-Saint-Ouen

Festival En Voix ! | Alta es la luna Lacroix-Saint-Ouen jeudi 20 novembre 2025.

Festival En Voix ! | Alta es la luna

Lacroix-Saint-Ouen Oise

Tarif : 8 – 8 –

8

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Et si nous quittions l’automne de nos régions pour retrouver un peu de chaleur avec un programme méditerranéen ?

Le quatuor Matica de Flor explore les musiques anciennes et traditionnelles de la péninsule ibérique, avec des airs séfarades et des poésies lyriques espagnoles de la Renaissance. Par des chansons endiablées, berceuses et romances sous la lune, ils nous amènent dans leur univers riche de chansons d’amour et de récits historiques.

Venez partager cette traversée ensoleillée, où la sonorité des cordes se mêle à une palette originale de timbres, promettant un voyage sensoriel unique. Un concert exaltant ! 8 .

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival En Voix ! | Alta es la luna Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme