Festival En Voix ! | Cendrillon Compiègne

Festival En Voix ! | Cendrillon Compiègne vendredi 14 novembre 2025.

Festival En Voix ! | Cendrillon

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 39

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Pour ouvrir le Festival En Voix ! 2025, découvrez une Cendrillon pleine de fantaisie et de tendresse, où l’opéra se mêle à la magie du conte. Grâce à cette nouvelle production riche en personnages truculents et en mélodies aux styles variés de Pauline Viardot, petits et grands vont partager le merveilleux de cette oeuvre à la fois intime et universelle.

On connaît Pauline Viardot comme grande cantatrice du XIXe siècle, soeur de la célèbre Maria Malibran, amie de Liszt, Berlioz, George Sand et Tourgueniev. Mais on oublie trop souvent qu’elle fut aussi une compositrice audacieuse. À 82 ans, toujours aussi curieuse et inventive, elle compose sa propre version de Cendrillon, un petit opéra-comique pour piano et voix, écrit à l’origine pour être joué dans un salon.

Aujourd’hui, cette oeuvre rare et malicieuse prend une toute nouvelle dimension sous la baguette de la cheffe Bianca Chillemi et dans une mise en scène pleine de fantaisie signée David Lescot, Cendrillon quitte le salon pour rejoindre la scène. La partition est enrichie d’un petit ensemble instrumental, les dialogues sont traités de manière musicale, et la magie opère.

Car si l’on retrouve les grands motifs du conte de Perrault les soeurs jalouses, la fée bienfaitrice, le bal, la pantoufle égarée… la version de Pauline Viardot révèle une étrangeté subtile, une poésie douce-amère qui a inspiré David Lescot Ici, Cendrillon recueille les damnés de la terre. Son père, le baron de Pictordu, est un ancien galérien devenu épicier, en proie à la mélancolie. Comme si l’apparence du bonheur masquait une faille irréparable…

Ce spectacle révèle toute la modernité de Pauline Viardot, et redonne vie à une Cendrillon touchante, drôle, parfois mélancolique, toujours surprenante.

Dès 8 ans 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival En Voix ! | Cendrillon Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme