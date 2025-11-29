Festival En Voix ! | Don Giovanni Compiègne

Festival En Voix ! | Don Giovanni Compiègne samedi 29 novembre 2025.

Festival En Voix ! | Don Giovanni

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 58

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Julien Chauvin dirige l’opéra des opéras à la tête d’une troupe de formidables chanteurs qui évoluent avec brio sous la houlette du metteur en scène Jean-Yves Ruf. Une réussite que l’on savoure avec passion !

On connaît cette histoire fascinante à Séville, Don Giovanni avance masqué pour s’emparer de Donna Anna, fiancée à Don Ottavio. Au cours d’un duel nocturne, Don Giovanni tue le Commandeur, père de Donna Anna, et s’enfuit. Il croise Zerlina qu’il tente de séduire le jour de ses noces avec Masetto. Quant à Donna Anna qu’il a enlevée du couvent puis délaissée, elle le poursuit jusqu’à sa rencontre ultime avec le Commandeur, revenu d’entre les morts.

De même que Don Giovanni défie l’ordre et la morale, le dramma giocoso de Mozart mêle le tragique au grotesque, le profane au sacré, multiplie les airs sublimes et les ensembles exaltants.

Cette nouvelle production de la compagnie Arcal fait le pari de la jeunesse en invitant la fine fleur du jeune chant français. Julien Chauvin dirige Le Concert de la Loge de son violon, comme c’était l’usage jusqu’au XIXe siècle, afin de stimuler l’esprit de troupe qui anime le spectacle. Quant à la scénographie imaginée par Jean-Yves Ruf et Laure Pichat, elle se déploie sur deux plans le plateau où se tient l’orchestre, et une passerelle en hauteur, qui relie jardin et cour. Ces deux plans communiquent via un escalier à vue qui crée des hauteurs intermédiaires où tout est permis.

Un spectacle d’une grande vitalité qui touche en plein coeur !

Surtitré en français 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival En Voix ! | Don Giovanni Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme