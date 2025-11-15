Festival En voix ! Offenbach ! La Capelle

Festival En voix ! Offenbach !

Rue des Poilus de Verdun La Capelle Aisne

Le Festival En Voix ! est un festival d’art lyrique et de chant choral avec le Théâtre impérial Opéra de Compiègne

Concert OFFENBACH !

Ayònis

Un trio talentueux, un Offenbach déchaîné et une bonne dose d’humour Ayònis revisite le maître de l’opérette avec virtuosité et légèreté. Dans ce programme 100% Offenbach, vous retrouverez, entre arrangements audacieux et complicité jubilatoire, des extraits de La Périchole, La Belle-Hélène, La Vie Parisienne ou encore Orphée aux enfers mais aussi quelques mélodies ou raretés de celui qu’on appelait l’Oiseau moqueur du Second Empire !

Durée 1h

Plus d’informations sur theatresdecompiegne.com

Réservation 03 44 92 76 76 | 03 44 40 17 10

Organisé par le Théâtre Impérial de Compiègne, la CC Thiérache du Centre et la ville de La Capelle .

Rue des Poilus de Verdun La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76

English :

The Festival En Voix ! is a festival of lyric art and choral singing with the Théâtre impérial Opéra de Compiègne

German :

Das Festival En Voix! ist ein Festival für Opernkunst und Chorgesang mit dem Théâtre impérial Opéra de Compiègne

Italiano :

Il Festival En Voix! è un festival di arte lirica e canto corale con il Théâtre impérial Opéra de Compiègne

Espanol :

El Festival En Voix! es un festival de arte lírico y canto coral con el Théâtre impérial Opéra de Compiègne

