Festival En Voix ! | Oratorio de Noël Compiègne

3 Rue Othenin Compiègne

Tarif : 8 – 58

2025-12-18 20:30:00

2025-12-18

Ferveur, émotion et éclat baroque solistes, choeur et orchestre des Arts Florissants dirigés par Paul Agnew nous offrent l’un des sommets de la musique sacrée avec l’Oratorio de Noël de Bach.

Une célébration magistrale pour clôturer le festival En Voix ! 2025.

Et si vous redécouvriez l’histoire de Noël comme une fresque musicale grandiose ? Avec quatre des six cantates de l’Oratorio de Noël de Johann Sebastian Bach, Les Arts Florissants et Paul Agnew nous plongent dans une œuvre à la fois festive et profondément spirituelle… et déjà, en filigrane, l’ombre de la Passion à venir.

Écrites en 1734 pour accompagner les grandes fêtes de l’hiver à Leipzig, ces cantates forment une véritable série musicale avant l’heure une narration vivante de la Nativité, portée par un évangéliste, des choeurs éclatants, des arias expressifs et des chorals poignants. On y célèbre la naissance du Christ, l’adoration des bergers, puis celle des Rois mages, dans une musique d’une intensité dramatique rare.

À la tête du choeur et de l’orchestre des Arts Florissants, Paul Agnew dirige ici pour la première fois cette oeuvre phare du répertoire sacré, en réunissant un plateau de solistes d’exception pour faire vibrer toute la richesse de cette musique lumineuse, touchante et intemporelle.

Venez vivre cette expérience musicale inoubliable dans ce qu'elle a de plus sublime entre recueillement et allégresse, un chef-d'oeuvre qui nous invite à la joie et à ouvrir les fêtes de fin d'année !

+33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

