Festival en voix Paris New York

Mézières-sur-Oise Aisne

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Deux des artistes en résidence à l’Opéra de Compiègne nous emmènent pour une soirée de Paris à New York ! Prenez vos billets pour un voyage où vous pourrez entendre des airs de la comédie musicale, de l’opérette et de la chanson française ! En passant par les célèbres extraits de West Side Story et Singin’in the Rain.

Le 5 décembre à 20h à la salle communautaire de Mézières-sur-Oise. 0 .

Mézières-sur-Oise 02240 Aisne Hauts-de-France

