Festival En Voix ! | Paris New York sans jetlag

Francières Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Deux des artistes en résidence au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Romain Dayez, baryton et Paul Beynet au piano, nous emmènent pour une soirée éclatante de Paris à New York ! Prenez vos billets pour un voyage où vous pourrez entendre des airs parmi les plus connus de la comédie musicale, de l’opérette et de la chanson française.

En passant par les célèbres extraits de West Side Story ou encore Singin’ in the rain, aux chansons françaises avec Ray Ventura et Henri Salvador, la palette variée de ce programme ne manquera pas de vous émerveiller !

Francières 60190 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Two of the artists in residence at the Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, baritone Romain Dayez and pianist Paul Beynet, take us on a dazzling evening from Paris to New York! Grab your tickets for a journey featuring some of the best-known arias from musical comedy, operetta and French chanson.

From famous excerpts from West Side Story and Singin? in the Rain, to French chansons with Ray Ventura and Henri Salvador, the varied palette of this program is sure to fill you with wonder!

German :

Zwei der Künstler in Residenz am Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Romain Dayez, Bariton, und Paul Beynet am Klavier, nehmen uns mit auf einen glanzvollen Abend von Paris nach New York! Holen Sie sich Ihre Tickets für eine Reise, auf der Sie einige der bekanntesten Melodien aus Musical, Operette und französischem Chanson hören werden.

Von berühmten Auszügen aus der West Side Story und Singin? in the Rain bis hin zu französischen Chansons mit Ray Ventura und Henri Salvador die bunte Palette dieses Programms wird Sie begeistern!

Italiano :

Due degli artisti in residenza al Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, il baritono Romain Dayez e il pianista Paul Beynet, ci accompagnano in un viaggio sfolgorante da Parigi a New York! Acquistate i biglietti per un viaggio che vi porterà a conoscere alcune delle più note arie della commedia musicale, dell’operetta e della chanson francese.

Dai famosi estratti di West Side Story e Singin? in the Rain alle canzoni francesi di Ray Ventura e Henri Salvador, questo programma variegato vi riempirà di meraviglia!

Espanol :

Dos de los artistas residentes en el Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, el barítono Romain Dayez y el pianista Paul Beynet, nos llevan en un deslumbrante viaje de París a Nueva York Consiga sus entradas para un viaje que le llevará a algunas de las arias más conocidas de la comedia musical, la opereta y la chanson francesa.

Desde famosos fragmentos de West Side Story y Singin? in the Rain hasta canciones francesas de Ray Ventura y Henri Salvador, ¡este variado programa le llenará de asombro!

