Festival En Voix ! | Stabat Mater Compiègne jeudi 20 novembre 2025.

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 48

Tarif adulte

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Plongez dans la beauté envoûtante du baroque napolitain avec le poignant Stabat Mater de Pergolèse et d’autres joyaux rares, portés par Le Concert d’Astrée et deux voix sublimes. Un voyage intense entre ferveur et grâce dans la grande tradition de la musique baroque.

Avec la fougue et la sensibilité qu’on lui connaît, Emmanuelle Haïm, spécialiste de ce type de répertoire, nous invite à un concert bouleversant au coeur de l’école napolitaine, à travers un programme où musique sacrée et instrumentale se répondent dans toute leur richesse expressive.

Ce Stabat Mater de Pergolèse, divin poème de la douleur selon Bellini, composée à seulement 26 ans, raconte la souffrance de la Vierge Marie au pied de la croix. Aux côtés du Concert d’Astrée, la soprano Emőke Baráth, dont la voix lumineuse s’est souvent mêlée à celle de Philippe Jaroussky, apportera toute sa délicatesse à ce chef-d’oeuvre qu’elle interprétera aux côtés du contre-ténor Carlo Vistoli.

Entendre ce Stabat Mater, complété par des pages qui lui sont contemporaines, dont le Salve Regina de Domenico Scarlatti et celui de Leonardo Leo, nous promet d’allier émotion et musique sublime. Frissons garantis. 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

