Festival En Voix ! | The King’s Singers Compiègne

Festival En Voix ! | The King’s Singers Compiègne mardi 9 décembre 2025.

Festival En Voix ! | The King’s Singers

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 39

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Acclamés dans le monde entier pour leur virtuosité vocale et leurs harmonies raffinées, les célèbres King’s Singers nous entraînent dans un voyage musical à travers les pays et les époques pour partager des mélodies vocales envoûtantes. Un concert chaleureux et étonnant, entre tradition et magie de Noël.

Depuis plus de mille ans, dans les cathédrales et monastères d’Europe, les derniers jours avant Noël sont marqués par de mystérieux chants commençant tous par la lettre Ô . Ces grandes antiennes de l’Avent expriment l’attente, l’espoir et la profondeur spirituelle de cette période unique de l’année.

C’est cette tradition que les King’s Singers, ensemble vocal britannique de renommée mondiale, ont choisi de revisiter dans un programme inédit O! Christmas. À travers ces chants, ils nous proposent un voyage musical riche en émotions, en passant par différentes époques, langues et styles.

Le programme s’inspire de plusieurs thèmes des antiennes — la sagesse (O Sapientia), la lumière (O Oriens), la promesse divine (O Emmanuel)… — et les fait résonner avec des oeuvres de compositeurs comme Guerrero, Praetorius ou Hildegarde von Bingen, mais aussi des créations de John Rutter, James MacMillan, et même de la basse du groupe Piers Connor Kennedy. Sans oublier des chansons traditionnelles, pop et jazz ainsi que de belles surprises vocales pour les fêtes de fin d’année comme les King’s Singers savent si bien les offrir.

O! Christmas, c’est bien plus qu’un concert de Noël c’est une immersion dans la beauté, le mystère et la joie de Noël, portée par l’excellence vocale et la créativité d’un ensemble légendaire. 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival En Voix ! | The King’s Singers Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme