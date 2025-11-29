Concert Viaje a Espana par l’ensemble la Nébuleuse

9, rue de l’Église Proyart Somme

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00



2025-11-29

Le Festival En Voix ! vous emmène au pays de Cervantes avec La Nébuleuse. Cet ensemble présente un tableau complet du paysage musical espagnol du XVIIe et du début XVIIIe siècle.

Alors partons découvrir des compositeurs majeurs de ce pays, dont Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, ou encore Luis de Briceńo, célèbre pour avoir publié le premier livre mentionnant la guitare baroque !

Sur réservation

9, rue de l’Église Proyart 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

English :

The Festival En Voix ! takes you to the land of Cervantes with La Nébuleuse. This ensemble presents a complete picture of the Spanish musical landscape of the 17th and early 18th centuries.

Let’s discover the country’s major composers, including Gaspar Sanz, Santiago de Murcia and Luis de Brice?o, famous for having published the first book to mention the baroque guitar!

On reservation

German :

Das Festival En Voix! entführt Sie mit La Nébuleuse in das Land von Cervantes. Dieses Ensemble präsentiert ein vollständiges Bild der spanischen Musiklandschaft des 17. und frühen 18. Jahrhunderts.

Jahrhunderts. Entdecken Sie also die wichtigsten Komponisten dieses Landes, darunter Gaspar Sanz, Santiago de Murcia und Luis de Brice?o, der für die Veröffentlichung des ersten Buches über die Barockgitarre berühmt ist!

Auf Reservierung

Italiano :

Il Festival En Voix vi porta nella terra di Cervantes con La Nébuleuse. Questo ensemble presenta un quadro completo del panorama musicale spagnolo del XVII e dell’inizio del XVIII secolo.

Partiamo quindi alla scoperta di alcuni dei principali compositori del Paese, tra cui Gaspar Sanz, Santiago de Murcia e Luis de Brice?o, famoso per aver pubblicato il primo libro che parla della chitarra barocca!

Su prenotazione

Espanol :

El Festival En Voix le lleva a la tierra de Cervantes con La Nébuleuse. Este conjunto presenta un panorama completo del paisaje musical español del siglo XVII y principios del XVIII.

Vamos a descubrir a algunos de los compositores más importantes del país, como Gaspar Sanz, Santiago de Murcia o Luis de Briceño, famoso por haber publicado el primer libro que menciona la guitarra barroca

Por reserva

