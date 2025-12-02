Festival En Voix ! | Voyages d’hiver Compiègne

6 Avenue Thiers Compiègne Oise

Tarif : 14 – 14 – 19

Début : 2025-12-02 20:30:00

2025-12-02

L’hiver approche avec ses flocons et ses chants, et le Festival En Voix ! vous propose un voyage musical à travers le monde, guidé par ce sublime trio vocal. Laissez-vous emporter par le charme de l’hiver et de ses mélodies envoûtantes avec Les Itinérantes !

Trio vocal féminin à l’univers inclassable, Les Itinérantes font de la voix un véritable instrument de voyage. À travers plus de quarante langues, elles tissent des récits venus d’hier et d’ailleurs, mêlant chants anciens, musiques du monde, créations originales et langues oubliées. Une itinérance musicale et poétique, portée par des arrangements a cappella d’une rare richesse.

Avec Voyages d’Hiver, elles nous entraînent dans un tour du monde des traditions hivernales, entre lumière et obscurité, silence et célébration. De la Fée Dragée issue du Casse-Noisette de Tchaïkovski aux fêtes du solstice balte, du Noël tropical au coeur du Brésil à la féerie glacée du traîneau du Bonhomme Hiver en passant par la Sankta Lucia suédoise, ce programme est une invitation à la chaleur du partage.

Trois voix, trois sensibilités, et une seule magie celle de l’harmonie, de l’émotion et d’un voyage sensoriel hors du temps. Venez célébrer dès à présent l’hiver en chantant ! 14 .

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

