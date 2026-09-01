Informations pratiques

Dijon

Festival Entre cour et jardins 2026

Divers lieux : Dijon, Quetigny et Barbirey-sur-Ouche Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-03

Festival itinérant et hors normes, Entre cour et jardins propose depuis plus de 20 ans des expériences artistiques inédites entre espaces naturels remarquables, architectures chargées d’histoire et tiers lieux. Porté par le Dancing – Centre de développement chorégraphique national Dijon Bourgogne-Franche-Comté depuis 2019, il fait la part belle aux émergences locales et aux résidences artistiques territoriales.

Cette 27ème édition vous emmène à la piscine, dans des jardins remarquables, dans une bibliothèque… entre autres lieux où l’on ne s’attend pas à voir surgir la danse.

WE #1 • 26 & 27 septembre | Dijon & Quetigny?

WE #2 • 3 & 4 octobre | Jardins de Barbirey & alentours

Avec Caroline Grosjean, Marine Colard, Laurent Pichaud, Damien Briançon, Céline Larrère, Ametonyo Silva & Mel Garcia Lueches, Christine Bertocchi et Carole Perdereau.

Au programme : Des sirènes côtoient des abeilles, des expériences gustatives invitent à la rencontre et au partage, des danses anciennes dialoguent avec les jeunes pousses, des fantômes mettent les corps en mouvement et les outils mécaniques font chorale…

Spectacles gratuits sur réservation .

Divers lieux : Dijon, Quetigny et Barbirey-sur-Ouche Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com

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English : Festival Entre cour et jardins 2026

L’événement Festival Entre cour et jardins 2026 Dijon a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)