Festival « Entre cour et jardins » Barbirey-sur-Ouche samedi 20 septembre 2025.

Festival « Entre cour et jardins »

2 Rue du Château Barbirey-sur-Ouche Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour sa 26ème édition, le festival se décline en trois rendez-vous, sur trois territoires différents, entre les Jardins de Barbirey sur Ouche, écrin de verdure dans lequel Frédéric Bonnemaison a créé le festival, le quartier des Grésilles, sur lequel le Dancing est implanté, et les alentours du Lac Kir, avec la maison éclusière Au Maquis comme centre de gravité.

Neuf équipes artistiques, un laboratoire de recherche réunissant de jeunes diplomé·e·s en paysage ou chorégraphie, et un brass band local seront les stimulateur·rice·s de sensations de cette édition qui a comme fil conducteur notre rapport au vivant et notre capacité à nous émerveiller. .

2 Rue du Château Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com

