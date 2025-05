Festival Entre Vents et Marais 7ème édition – Port-des-Barques, 11 juillet 2025 07:00, Port-des-Barques.

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-18

2025-07-11

Un festival itinérant, toujours sur des lieux emblématiques du marais de Brouage, pour découvrir le patrimoine local à travers une promenade musicale.

Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 01 90 16 contact@festival-evem.fr

English : Festival: Entre Vents et Marais 7th edition

A travelling festival, always on emblematic places of the Brouage marshes, to discover the local heritage through a musical walk.

German : Festival: Entre Vents et Marais 7. Ausgabe

Ein Wanderfestival, das immer an symbolträchtigen Orten im Sumpfgebiet von Brouage stattfindet, um das lokale Kulturerbe durch einen musikalischen Spaziergang zu entdecken.

Italiano :

Un festival itinerante, sempre in siti emblematici delle paludi di Brouage, per scoprire il patrimonio locale attraverso una passeggiata musicale.

Espanol :

Un festival itinerante, siempre en lugares emblemáticos de las marismas de Brouage, para descubrir el patrimonio local a través de un paseo musical.

