Festival Entre Vents et Marais Pour les tout petits – Médiathèque Saint-Agnant, 12 juillet 2025 09:45, Saint-Agnant.

Charente-Maritime

Festival Entre Vents et Marais Pour les tout petits Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-07-12 09:45:00

fin : 2025-07-12 11:15:00

2025-07-12

Animation musicale dédiée au très jeune public.

Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 contact@festival-evem.fr

English : Festival Entre Vents et Marais: For the very young

Musical entertainment for very young audiences.

German : Festival Entre Vents et Marais: Für die ganz Kleinen

Musikalische Animation, die dem sehr jungen Publikum gewidmet ist.

Italiano :

Intrattenimento musicale per un pubblico di giovanissimi.

Espanol :

Entretenimiento musical para un público muy joven.

