Informations pratiques

Dax

Festival Entre Voix

Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

10h

Flash Mob

Espace des Halles

10h30 – 12h

Rues Chantantes

Hyper centre piétonnier de Dax

12h30

À Pleine Voix – Rassemblement de tous les chœurs

Parvis de la Mairie

15h15 & 15h45

Escales Chantantes

Chœur FaSiLaCante

Patio de la Brasserie Les Tarbelles / Splendid Hôtel

Chœur Avanti

Site antique / Fontaine Sévigné

Ensemble Choral de l’Hôpital

Musée de Borda / Galeries Lafayette

Chœur de l’Adour

Splendid Hôtel / Musée de Borda

Chœur Ad Libitum

Chapelle de l’Hôpital thermal / Oratoire de la Cathédrale Notre-Dame de Dax

16h30

Final du Concours « Révélations d’Entre-Voix »

Sur le Carreau des Halles (Esplanade Goussebaire-Dupin)

Remise des prix à 18h

Chant commun en clôture de la journée des chorales .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Entre Voix

L’événement Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax