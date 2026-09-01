Festival Entre Voix Dax
samedi 26 septembre 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Festival Entre Voix
Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
10h
Flash Mob
Espace des Halles
10h30 – 12h
Rues Chantantes
Hyper centre piétonnier de Dax
12h30
À Pleine Voix – Rassemblement de tous les chœurs
Parvis de la Mairie
15h15 & 15h45
Escales Chantantes
Chœur FaSiLaCante
Patio de la Brasserie Les Tarbelles / Splendid Hôtel
Chœur Avanti
Site antique / Fontaine Sévigné
Ensemble Choral de l’Hôpital
Musée de Borda / Galeries Lafayette
Chœur de l’Adour
Splendid Hôtel / Musée de Borda
Chœur Ad Libitum
Chapelle de l’Hôpital thermal / Oratoire de la Cathédrale Notre-Dame de Dax
16h30
Final du Concours « Révélations d’Entre-Voix »
Sur le Carreau des Halles (Esplanade Goussebaire-Dupin)
Remise des prix à 18h
Chant commun en clôture de la journée des chorales .
Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Entre Voix
L’événement Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax
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