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AGENDA · Dax

Festival Entre Voix Dax

samedi 26 septembre 2026 · Dax

Festival Entre Voix Dax

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Festival Entre Voix

Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

10h
Flash Mob
Espace des Halles

10h30 – 12h
Rues Chantantes
Hyper centre piétonnier de Dax

12h30
À Pleine Voix – Rassemblement de tous les chœurs
Parvis de la Mairie

15h15 & 15h45
Escales Chantantes
Chœur FaSiLaCante
Patio de la Brasserie Les Tarbelles / Splendid Hôtel

Chœur Avanti
Site antique / Fontaine Sévigné

Ensemble Choral de l’Hôpital
Musée de Borda / Galeries Lafayette

Chœur de l’Adour
Splendid Hôtel / Musée de Borda

Chœur Ad Libitum
Chapelle de l’Hôpital thermal / Oratoire de la Cathédrale Notre-Dame de Dax

16h30
Final du Concours « Révélations d’Entre-Voix »
Sur le Carreau des Halles (Esplanade Goussebaire-Dupin)
Remise des prix à 18h
Chant commun en clôture de la journée des chorales   .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Entre Voix

L’événement Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax

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