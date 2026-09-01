AGENDA · Dax
Festival Entre Voix Atrium Dax
dimanche 27 septembre 2026 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Festival Entre Voix
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
10h30
Chant festif par le Cercle Choral Dacquois.
15h
Comédie musicale « Singing in the train » par le choeur en scène des Petits Poly-songs – Libre participation .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Entre Voix
L’événement Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax
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