Festival Entre Voix Atrium Dax

Informations pratiques

Dax

Festival Entre Voix

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

10h30

Chant festif par le Cercle Choral Dacquois.

15h

Comédie musicale « Singing in the train » par le choeur en scène des Petits Poly-songs – Libre participation .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Entre Voix

L’événement Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax