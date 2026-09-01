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Festival Entre Voix Atrium Dax

dimanche 27 septembre 2026 · Atrium · Dax

Festival Entre Voix Atrium Dax

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Atrium
Adresse
1 cours Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0

Dax

Festival Entre Voix

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

10h30
Chant festif par le Cercle Choral Dacquois.
15h
Comédie musicale « Singing in the train » par le choeur en scène des Petits Poly-songs – Libre participation   .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Entre Voix

L’événement Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grand Dax

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