Festival Epinal bouge l’été Concerts Épinal

Vendredi 2025-08-22 21:00:00
2025-08-22
2025-08-22 2025-08-29
Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté.
En partenariat avec La Souris Verte.
25 Juillet: La Brigade du Kif (Rock alternatif)
08 Août: Anthezema (Rock progressif) & The MAniax (Rock)
22 Août: Ocho y media(salsacumbia)
29 Août: The Celtics Tramps(Caltic Folk)Tout public
Épinal 88000 Vosges Grand Est
English :
As part of the Festival Epinal Bouge l’Eté.
In partnership with La Souris Verte.
july 25: La Brigade du Kif (Alternative Rock)
august 08: Anthezema (Progressive Rock) & The MAniax (Rock)
august 22: Ocho y media(salsacumbia)
august 29: The Celtics Tramps(Caltic Folk)
German :
Im Rahmen des Festivals Epinal Bouge l’Eté.
In Partnerschaft mit La Souris Verte.
25. Juli: La Brigade du Kif (Alternative Rock)
08. August: Anthezema (Progressive Rock) & The MAniax (Rock)
22. August: Ocho y media (Salsacumbia)
29. August: The Celtics Tramps(Caltic Folk)
Italiano :
Nell’ambito del Festival Epinal Bouge l’Eté.
In collaborazione con La Souris Verte.
25 luglio: La Brigade du Kif (Rock alternativo)
08 agosto: Anthezema (rock progressivo) & The MAniax (rock)
22 agosto: Ocho y media (salsacumbia)
29 agosto: The Celtics Tramps (Folk caltiano)
Espanol :
En el marco del Festival Epinal Bouge l’Eté.
En colaboración con La Souris Verte.
25 de julio: La Brigade du Kif (Rock alternativo)
08 de agosto: Anthezema (Rock progresivo) & The MAniax (Rock)
22 de agosto: Ocho y media(salsacumbia)
29 de agosto: The Celtics Tramps(Caltic Folk)
