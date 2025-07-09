Festival Epinal bouge l’été- Spectacles Famille Épinal
Festival Epinal bouge l’été- Spectacles Famille Épinal mercredi 20 août 2025.
Festival Epinal bouge l’été- Spectacles Famille
Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Venez découvrir les spectacles au Pavillon du Château. En partenariat avec l’étincelles Prod.
09 Juillet Cie Astrotapir Spectacle de Marionnettes.
23 Juillet: Compagnie LA Chose Publique: spectacle musical
06 Août:Cie Histoire d’Eux -Spectacle de Marionnettes.
20 Août: Cie Musique à tue-tête de Olivier Tuaillon spectacle musical.Tout public
0 .
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00
English :
Come and discover the shows at the Pavillon du Château. In partnership with l’étincelles Prod.
july 09: Cie Astrotapir Puppet show.
july 23: Compagnie LA Chose Publique: musical show
august 06: Cie Histoire d’Eux Puppet show.
august 20: Cie Musique à tue-tête by Olivier Tuaillon Musical show.
German :
Kommen Sie und entdecken Sie die Aufführungen im Pavillon des Schlosses. In Partnerschaft mit l’étincelles Prod.
09. Juli: Cie Astrotapir Puppenspiel.
23. Juli: Compagnie LA Chose Publique: Musikalische Darbietung
06. August: Cie Histoire d’Eux Puppentheater.
20. August: Cie Musique à tue-tête de Olivier Tuaillon Musikalische Darbietung.
Italiano :
Venite a vedere gli spettacoli al Pavillon du Château. In collaborazione con l’étincelles Prod.
09 luglio: Cie Astrotapir Spettacolo di marionette.
23 luglio: Compagnie LA Chose Publique: spettacolo musicale
06 agosto: Cie Histoire d’Eux Spettacolo di marionette.
20 agosto: Cie Musique à tue-tête de Olivier Tuaillon spettacolo musicale.
Espanol :
Venga a ver los espectáculos en el Pavillon du Château. En colaboración con l’étincelles Prod.
09 de julio: Cie Astrotapir: espectáculo de marionetas.
23 de julio: Compagnie LA Chose Publique: espectáculo musical
06 de agosto: Cie Histoire d’Eux Espectáculo de marionetas.
20 de agosto: Cie Musique à tue-tête de Olivier Tuaillon espectáculo musical.
L’événement Festival Epinal bouge l’été- Spectacles Famille Épinal a été mis à jour le 2025-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION