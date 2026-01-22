FESTIVAL ERRANCES À LIVRE OUVERT LECTURES AUTOUR DU MISSISSIPPI Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

FESTIVAL ERRANCES À LIVRE OUVERT LECTURES AUTOUR DU MISSISSIPPI

À livre ouvert Lectures autour du Mississippi

À travers contes, histoires cousues et grandes pages de la littérature américaine, cette animation propose une plongée poétique dans l’univers du Mississippi.

Des récits pour les plus petits comme pour les plus grands, portés par la voix, la musique et l’imaginaire. On y croise les personnages de Mark Twain, des alligators, des rives sauvages et des histoires où la nature devient décor et personnage à part entière.

Un rendez-vous idéal en famille pour découvrir le festival Errances en douceur et éveiller la curiosité des enfants comme des adultes.

Samedi 21 février 2026 à 10h30 et 11h

Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

Gratuit

️ Accès libre .

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

