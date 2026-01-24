FESTIVAL ERRANCES EXPOSITION CROISIÈRE MUSICALE Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

FESTIVAL ERRANCES EXPOSITION CROISIÈRE MUSICALE

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Exposition sur la musique Croisière musicale

Le Missipi a vu naître une grande diversité de genres musicaux métissés, depuis le zarico du Bayou jusqu’aux chants Objiwes.

On y rencontre aussi la musique de mardi Gras des Black Indians à New Orléans, le blues du Delta ou de Memphis, la soul, le jazz et des artistes intemporels Louis Armstrong, Aretha Franklin, Josephine Baker, Prince…

Du 17 au 28 février 2026, aux horaires de la médiathèque

Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

Gratuit

️ Accès libre

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

