Festival Escale d’Humour Christelle Chollet Salle Jean Gabin Royan

Festival Escale d’Humour Christelle Chollet

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Christelle Chollet fête ses 20 ans de carrière avec un nouveau spectacle, Culottée .

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Christelle Chollet celebrates 20 years in the business with a new show, Culottée .

