Festival Escale d’Humour Christelle Chollet Salle Jean Gabin Royan
Festival Escale d’Humour Christelle Chollet Salle Jean Gabin Royan samedi 14 février 2026.
Festival Escale d’Humour Christelle Chollet
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Christelle Chollet fête ses 20 ans de carrière avec un nouveau spectacle, Culottée .
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christelle Chollet celebrates 20 years in the business with a new show, Culottée .
L’événement Festival Escale d’Humour Christelle Chollet Royan a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de Royan