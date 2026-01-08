Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Salle Jean Gabin Royan

Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Salle Jean Gabin Royan vendredi 20 février 2026.

Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Découvrez un plateau d’humoristes talentueux, prêt à vous faire passer une soirée riche en humour et en bonne humeur ! Au programme Maxime Sendré, Charl’Hot, Seb Bad, Romuald Maufras et Alexandre Pesle. Animé par Paul Mirande.
  .

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a line-up of talented comedians, ready to give you an evening full of humor and good humor! On the program: Maxime Sendré, Charl?Hot, Seb Bad, Romuald Maufras and Alexandre Pesle. Hosted by Paul Mirande.

L’événement Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Royan a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de Royan