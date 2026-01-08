Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Salle Jean Gabin Royan
Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Salle Jean Gabin Royan vendredi 20 février 2026.
Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Découvrez un plateau d’humoristes talentueux, prêt à vous faire passer une soirée riche en humour et en bonne humeur ! Au programme Maxime Sendré, Charl’Hot, Seb Bad, Romuald Maufras et Alexandre Pesle. Animé par Paul Mirande.
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a line-up of talented comedians, ready to give you an evening full of humor and good humor! On the program: Maxime Sendré, Charl?Hot, Seb Bad, Romuald Maufras and Alexandre Pesle. Hosted by Paul Mirande.
L’événement Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Royan a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de Royan