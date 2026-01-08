Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club Salle Jean Gabin Royan

Festival Escale d’Humour Escale Comedy Club

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Découvrez un plateau d’humoristes talentueux, prêt à vous faire passer une soirée riche en humour et en bonne humeur ! Au programme Maxime Sendré, Charl’Hot, Seb Bad, Romuald Maufras et Alexandre Pesle. Animé par Paul Mirande.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

English :

Discover a line-up of talented comedians, ready to give you an evening full of humor and good humor! On the program: Maxime Sendré, Charl?Hot, Seb Bad, Romuald Maufras and Alexandre Pesle. Hosted by Paul Mirande.

