Festival Escale d’Humour François Guédon Salle Jean Gabin Royan

Festival Escale d’Humour François Guédon

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Affaire Guédon le procès vire au spectacle.

Je voulais juste faire rire ! C’est sur cet aveu maladroit que s’ouvre le procès de François Guédon.

.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guédon case: the trial turns into a show.

I just wanted to make people laugh! François Guédon?s trial opened with this clumsy admission.

L’événement Festival Escale d’Humour François Guédon Royan a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de Royan