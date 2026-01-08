Festival Escale d’Humour François Guédon Salle Jean Gabin Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
Affaire Guédon le procès vire au spectacle.
Je voulais juste faire rire ! C’est sur cet aveu maladroit que s’ouvre le procès de François Guédon.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
English :
Guédon case: the trial turns into a show.
I just wanted to make people laugh! François Guédon?s trial opened with this clumsy admission.
