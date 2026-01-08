Festival Escale d’Humour Thomas Marty Salle Jean Gabin Royan
Festival Escale d’Humour Thomas Marty Salle Jean Gabin Royan mercredi 18 février 2026.
Festival Escale d’Humour Thomas Marty
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.
English :
After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures.
