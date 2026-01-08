Festival Escale d’Humour Vanessa Kayo Salle Jean Gabin Royan
Festival Escale d’Humour Vanessa Kayo Salle Jean Gabin Royan vendredi 13 février 2026.
Festival Escale d’Humour Vanessa Kayo
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Trouver l’amour quand on a grandi entre Cendrillon et Simone de Beauvoir…
Vanessa est enfin une femme épanouie un super boulot, un super ado, et un nouvel homme dans sa vie, un Hollandais blond et parfait, après une série interminable de boulets.
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Finding love when you’ve grown up between Cinderella and Simone de Beauvoir…
Vanessa is finally a fulfilled woman: a great job, a great teenager, and a new man in her life, a perfect blond Dutchman, after an interminable series of drags.
L’événement Festival Escale d’Humour Vanessa Kayo Royan a été mis à jour le 2026-01-08 par Mairie de Royan