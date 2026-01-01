Festival Escale en Terres Bretonnes Le Grand Pré Langueux
Festival Escale en Terres Bretonnes Le Grand Pré Langueux samedi 17 janvier 2026.
Festival Escale en Terres Bretonnes
Le Grand Pré 2 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 20:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Pour sa 3ᵉ édition, le festival Escale en… jette l’ancre en terre bretonne ! Le 17 janvier, deux concerts viendront rythmer la journée, accompagnés de temps forts à partager autour de la musique et de la convivialité.
Deux concerts
18h00 Les Irlandais de Bretagne
→ Tout public dès 6 ans
20h30 Concert de Nolwenn Korbell
→ Tout public
Animations dès 10h30 (voir le programme sur le site du Grand Pré)
Ce festival propose un parcours riche et vivant pour célébrer la Bretagne sa langue, ses récits, ses sons, ses gestes, sa gastronomie et ses traditions. .
Le Grand Pré 2 Rue de la Roche Durand Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Escale en Terres Bretonnes Langueux a été mis à jour le 2026-01-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme