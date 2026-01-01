Festival Escale en Terres Bretonnes Le Grand Pré Langueux

Festival Escale en Terres Bretonnes

Le Grand Pré 2 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 20:30:00

2026-01-17

Pour sa 3ᵉ édition, le festival Escale en… jette l’ancre en terre bretonne ! Le 17 janvier, deux concerts viendront rythmer la journée, accompagnés de temps forts à partager autour de la musique et de la convivialité.

Deux concerts

18h00 Les Irlandais de Bretagne

→ Tout public dès 6 ans

20h30 Concert de Nolwenn Korbell

→ Tout public

Animations dès 10h30 (voir le programme sur le site du Grand Pré)

Ce festival propose un parcours riche et vivant pour célébrer la Bretagne sa langue, ses récits, ses sons, ses gestes, sa gastronomie et ses traditions. .

Le Grand Pré 2 Rue de la Roche Durand Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 60 60

