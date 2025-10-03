Festival Escales d’Automne Salle des fêtes Boô-Silhen

Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

Ateliers de cirque, théâtral, balades avec des ânes et spectacles.

Pour les familles avec enfants de 4 à 17 ans

Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Circus and theater workshops, donkey rides and shows.

For families with children aged 4 to 17

German :

Zirkus- und Theaterworkshops, Wanderungen mit Eseln und Aufführungen.

Für Familien mit Kindern von 4 bis 17 Jahren

Italiano :

Laboratori di circo e teatro, passeggiate con gli asini e spettacoli.

Per famiglie con bambini dai 4 ai 17 anni

Espanol :

Talleres de circo y teatro, paseos en burro y espectáculos.

Para familias con niños de 4 a 17 años

