Festival Escales d’Automne Salle des fêtes Boô-Silhen vendredi 3 octobre 2025.
Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
2025-10-03
Ateliers de cirque, théâtral, balades avec des ânes et spectacles.
Pour les familles avec enfants de 4 à 17 ans
Salle des fêtes BOO-SILHEN Boô-Silhen 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
English :
Circus and theater workshops, donkey rides and shows.
For families with children aged 4 to 17
German :
Zirkus- und Theaterworkshops, Wanderungen mit Eseln und Aufführungen.
Für Familien mit Kindern von 4 bis 17 Jahren
Italiano :
Laboratori di circo e teatro, passeggiate con gli asini e spettacoli.
Per famiglie con bambini dai 4 ai 17 anni
Espanol :
Talleres de circo y teatro, paseos en burro y espectáculos.
Para familias con niños de 4 a 17 años
