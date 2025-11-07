Festival Escales Documentaires La Rochelle
Festival Escales Documentaires La Rochelle vendredi 7 novembre 2025.
Festival Escales Documentaires
Divers lieux de La Rochelle (Carré Amelot, CGR Dragon, Médiathèque Michel Crépeau, La Coursive, Maison de l’étudiant, Centre, Lycée Dautet, La Sirène…) La Rochelle Charente-Maritime
Début : Jeudi 2025-11-07
fin : 2025-11-11
2025-11-07
Rendez-vous pour la nouvelle édition de ce festival pas comme les autres !
Divers lieux de La Rochelle (Carré Amelot, CGR Dragon, Médiathèque Michel Crépeau, La Coursive, Maison de l’étudiant, Centre, Lycée Dautet, La Sirène…) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Escales Documentaires
A new edition of this festival like no other!
German : Festival Escales Documentaires
Eine neue Ausgabe dieses nicht alltäglichen Festivals!
Italiano :
Ci vediamo alla prossima edizione di questo festival unico!
Espanol : Festival Escales Documentaires
¡Otro festival sin igual!
