FESTIVAL ESCALES EN MUSIQUE Place des Mineurs Giromagny

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-24

8 chiffre de l’infini ! celui aussi de notre édition ! soutenez là svp en venant écouter et rencontrer de fabuleux artistes d’origines diverses. la Grande Dame du théâtre et du cinéma Marie-Christine Barrault ( Marraien du festival) nous enchantera par sa présence et ses lectures aux côtés d’un grand comédien et acteur François Marthouret.Place à la voix cette année avec celles de l’orgue portatif (luc Antonini) mais aussi humaines ( Petra Ahlander, soprano) le merveiellxu serhe kakudji nous présentera sa voix extraordinaire de contre-ténor avec David Demange à la guitare, Xavier de Lignerolles (Ténor) nous feront parcourir un voyage intérieur celui de Franz Schubert et de son Voyage d’Hiver. cerise sur le gâteau et final matinal le 24 août à 7 heures du matin avec le Oud de Ihab Radwan en altitude (Feuille de hêtre à Auxelles-Haut) et des musiques persanes, arabes et baroques… bref c’est une édition à ne pas manquer …Nous perpétuons ce festival qui nous enrichit d’échanges notamment lors des rencontres avec les artistes moments rares de musiques, de littérature et d’authenticité entre les artistes et le public heureux de les cotoyer aussi simplement. Elles ont lieu à 17h00 les concerts à 20h00 ou en journée comme celle du 23 août à Auxelles -Haut de 15 h à 22h (Pass journée possible)

Les lieux du festival 2025 sont Giromagny (Eglise et le Parc Mazarin), Rougemont-le-Château (Salle du Cercle et l’église). A Auxelles-Haut (Préau de la Mairie,l’église et la feuille de hêtre à 800 mètres d’altitude et son fabuleux paysage sur les monts environnants !

Le 21 août un food truck » La petite patate » pourra subvenir à votre besoin culinaire entre la fin de la rencontre (18h00) et le début du concert (20h00). Le 23 août N’hésitez pas à réserver à l’Auberge La Stolle à Auxelles-Haut auprès de Delphine qui sera ravie de vous accueillir avant ou après les spectacles. Informations à voir en direct avec l’Auberge. .

Place des Mineurs Giromagny, Auxelles-Haut, Rougemont-Le-Château Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 02 52 62 info@fortenmusique.com

