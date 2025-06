Festival Eskemm Danses bretonnes et fest-noz Saint-Quay-Portrieux 28 juin 2025 14:00

Côtes-d’Armor

Festival Eskemm Danses bretonnes et fest-noz Esplanade du Casino Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-29

Grand rassemblement des cercles de danses bretonnes organisé par la Fédération KENLEUR Côtes-d’Armor avec les Danserien Sant Ké.

Samedi 28 juin :

– dès 14h Défilé et spectacle des enfants, animations, présentation des candidates à l’élection de la reine « An Hanternoz »

– 19h Initiation à la danse bretonne avec Danserien Sant-Ke

– 20h Fest-noz (entrée à 7 €) avec War Dro Ar Rouanez, Kled, Jegou/Corbel, Diridoulou/Lavigne et Diavanoz

Dimanche 29 juin dès 14h :

– Défilé puis scène avec le Bagad Sant-Ke, du cercle danserien Sant Ké, du cercle de Plérin Le Roselier, du Bagad de Guingamp, de la danse des reines, du cercle de Saint-Brieuc

– Spectacle “Entre terre et mer »

– 17h45 Résultat de l’élection de la Reine « An Hanternoz » et invitation à la danse

Crêpes et buvette sur place. .

Esplanade du Casino

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Eskemm Danses bretonnes et fest-noz Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-06-24 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme