FESTIVAL ESPRIT LIBRE Salle polyvalente du Vignarès Valréas vendredi 10 octobre 2025.

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-10 2025-10-11

3ème édition du festival esprit libre. Au programme le vendredi punk/rock Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Le samedi reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 07 58 10 festivalespritlibre@gmail.com

English :

3rd edition of the esprit libre festival. Friday: punk/rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Saturday: reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity

German :

3. Ausgabe des Festivals esprit libre. Auf dem Programm: Freitag: Punk/Rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Am Samstag: Reggae/Ragga/Dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity

Italiano :

3° edizione del festival esprit libre. Il programma: venerdì: punk/rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Sabato: reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity

Espanol :

3ª edición del festival esprit libre. En el programa: Viernes: punk/rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Sábado: reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity

