FESTIVAL ESPRIT LIBRE Salle polyvalente du Vignarès Valréas vendredi 10 octobre 2025.
Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
gratuit 12 ANS
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-10 2025-10-11
3ème édition du festival esprit libre. Au programme le vendredi punk/rock Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Le samedi reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity
Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 07 58 10 festivalespritlibre@gmail.com
English :
3rd edition of the esprit libre festival. Friday: punk/rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Saturday: reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity
German :
3. Ausgabe des Festivals esprit libre. Auf dem Programm: Freitag: Punk/Rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Am Samstag: Reggae/Ragga/Dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity
Italiano :
3° edizione del festival esprit libre. Il programma: venerdì: punk/rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Sabato: reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity
Espanol :
3ª edición del festival esprit libre. En el programa: Viernes: punk/rock: Sans voies -Les Tardigrades -Les Ramoneurs de menhirs. Sábado: reggae/ragga/dancehall Illegal Zarba Sir Samuel (saian supa crew) Daddy Mory (raggasonic) Lord Kossity
