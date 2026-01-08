Festival Estacade 2026 Espace culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Festival Estacade 2026

Espace culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

Le festival Estacade revient pour la septième édition, fort du succès des premiers opus !

Comme chaque année le projet consiste à organiser un festival de musique à Sainte-Adresse pour’ouvrir la musique classique à des publics les plus larges possibles, par une approche innovante et conviviale.

Pendant un week end, un groupe de musiciens confirmés, passionnés par la musique de chambre, s’engage dans des concerts uniques, riches d’une proximité joyeuse avec le public concert commenté, concert lyrique, carte blache, concert pour enfants, rencontres avec le public… sont autant de formes originales qui permettent de découvrir la musique sous un angle nouveau.

Au programme

Vendredi 6 février

– 20h Concert Le Tour du Monde en 80 minutes Romantisme allemand L’âme Russe Comédie musicale américaine Mélodie française Opéra italien Tango argentin Chants Tziganes

Samedi 7 février

– 15h concert-spectacle tout public à partir de 5 ans Malevolo Conte Musical et Poétique (50mn)

– 19h Aimez-vous Piazzolla ? (75 min) Récitant Camille Villanove

Dimanche 8 février

– 11h Concert Famille (50 min)

– 17h Concert Final (80 min)

Felix Mendelssohn 1er quatuor avec piano opus1

Ludwig van Beethoven Trio à cordes

Amy Beach Quintette avec piano

Vente de places sur billetweb.fr/festivalestacade ou à l’Espace Claude Monet, 18 rue Reine Elisabeth, Sainte-Adresse du lundi au vendredi 14h à 18h hors vacances scolaires. .

Espace culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie festivalestacade@gmail.com

