festival ESTIVOL BLOND Blond dimanche 27 juillet 2025.

festival ESTIVOL BLOND Blond Dimanche 27 juillet, 14h00, 17h00 Entrée et pass pour toutes les initiations adultes 3 euros, enfants 2 euros, gratuit moins de 6 ans

Fesitval international de cerfs-volants avec son bestiaire volant géant et son Jardin Eolien et du Vent, animations ludiques intergénérationnelles et éco-responsables,, découvertes et intiations à des sports-loisirs ludiques ou insolites, des expos originales nées de passions, une dose dé pédagogie avec des stands d’associations naturalistes et deux doses d’émerveillement pour les enfants.

Programme détaillé sur [http://estivol.org](http://estivol.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-27T17:30:00.000+02:00

estivol.cgv@orange.fr 0675763088

BLOND Libarderie Blond 87300 Haute-Vienne