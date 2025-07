Festival « Et Dire Et Ouïssance » AC Hello LECTURE Jardin des Augustins Paimpont

Festival « Et Dire Et Ouïssance » AC Hello LECTURE Jardin des Augustins Paimpont dimanche 6 juillet 2025.

Jardin des Augustins 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Nous passerons l’après-midi au Jardin des Augustins derrière l’abbaye de Paimpont. Et commencerons

avec AC Hello, poète sonore, performeuse, dont les textes sont bien souvent comme d’énergiques remontrances adressées au monde. Nul doute qu’elle nous secouera encore.

GRATUIT

L’association Dixit Poétic a pour but de promouvoir la poésie contemporaine sous tous ses aspects, de la faire connaître et la diffuser le plus largement possible grâce à l’invitation de poètes et par différents moyens dont l’organisation d’actions autour de la poésie et d’un festival des poésies contemporaines sur le territoire de Brocéliande. .

Jardin des Augustins 1 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 85 49

