Et Dire Et Ouïssance est un festival des poésies contemporaines itinérant sur le territoire de Brocéliande, invitant des poètes de tous horizons, de France, du Tchad, d’Estonie,, du Brésil.

_**PROGRAMME**_

**Vendredi 27 juin : 19h30 / Poétic scène ouverte**

Pour l’ouverture du festival ET DIRE ET OUÏSSANCE, nous ouvrons le micro à toutes celles et à tous ceux qui écrivent de la poésie et qui désirent se faire entendre et faire entendre leurs mots rassemblés sous le mot « poésie », en proférant, clamant, déclamant, disant, chuchotant, performant, chantant, dansant et comme vous voulez et sous toutes les formes possibles. Soirée chaleureuse, ouverte, amicale et poétic à souhait, dans l’esprit de Dixit. Au long de la soirée, des gourmandises solides et des gourmandises liquides seront proposées aux artistes, mais aussi au public.

Gratuit

Inscriptions auprès de Dixit Poétic fortement conseillées pour les lectures : [dixitpoetic@gmail.com](mailto:dixitpoetic@gmail.com) // 02 99 07 85 49 (nous privilégions les lectures et performances autour de la poésie)

Gourmandises solides et liquides sont offertes

Librairie-café La Clef des Mondes 14 place de la république 35380 Plélan-le-Grand

**Samedi 28 juin : 19h30 – Performance et dégustations dithyrambiques : Natacha Guiller (poète) et David Galopin (caviste)**

Apprêtez-vous à rencontrer quelqu’un d’étonnant dans l’enceinte du château de Comper, dans une toute nouvelle salle dudit, La Maison des Remparts. Natacha Guiller, poète, dessinatrice, artiste-performeuse en bricoleuse de l’instant, bricolera un moment dont elle a secret. La soirée sera dithyrambique, puisque David Galopin, caviste à Iffendic (La Cave du Lac), proposera la dégustation de quelques-unes de ses découvertes œnologiques.

Gratuit

Renseignements : [dixitpoetic@gmail.com](mailto:dixitpoetic@gmail.com) / 02 99 07 85 49

Centre de l’Imaginaire Arthurien château de Comper 56 430 Concoret

**Mercredi 2 juillet : 20h30 – diffusion du biopic Amour fou – sur Von Kleist – de Jessica Hausner (2014), film austro-germano-luxembourgeois**

Pour cette nouvelle programmation d’un biopic de poète, Dixit Poétic vous embarque dans l’univers romantique allemand. Berlin, à l’époque romantique. Le jeune poète tragique Heinrich souhaite dépasser le côté inéluctable de la mort grâce à l’amour : il tente de convaincre sa cousine Marie, qui lui est proche, de contrer le destin en déterminant ensemble leur suicide, mais Marie, malgré son insistance, reste sceptique. Ce sera finalement Henriette Vogel qui acceptera ce pacte morbide au bord du lac de Wannsee, près de Berlin – où l’on peut encore voir leur tombe. Une « comédie romantique » librement inspirée du suicide du poète Heinrich von Kleist (1777-1811).

Ce film est programmé par Dixit Poétic.

La projection sera suivie d’un pot offert et d’une discussion autour du film

Entrée : 4,50€ (tarif réduit)

Cinéma L’Hermine 33 rue de l’Hermine 35380 Plélan-le-Grand

**Vendredi 4 juillet : 19h30 – Lecture & dégustations dithyrambiques : Lou Valse & Auriella Mabire (L’Hermine & l’ajonc)**

En complicité avec l’Arthotèque de Brocéliande, une nouvelle dégustation poétique et dithyrambique, avec la poète Lou Valse, jeune poète nouvellement révélée dans le paysage poétique contemporain. La lecture sera ponctuée de dégustations de breuvages dont nous gardons la teneur secrète, proposées par Auriella Mabire, herboriste.

Gratuit

Arthotèque de Brocéliande 26 Rue Saint-Cyr Coëtquidan, 56380 Beignon

**Samedi 5 juillet**

**10h30 : Un café avec Patricia Lavelle (Brésil)**

Ce sera, à la médiathèque La Mosaïque des Mots à Iffendic, une toute première complicité et à l’heure du café-croissant en compagnie de la poète brésilienne, Patricia Lavelle. L’occasion est belle de rencontrer la poésie brésilienne, un pays et une poète particulièrement attentive au langage. La lecture sera bilingue, portugais/français.

Gratuit

Café et viennoiseries seront offerts pendant la rencontre

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers 35750 Iffendic

**15h : Rencontre avec Nimrod (Tchad)**

Chez notre complice de la première heure, la médiathèque Julien Gracq, une rencontre avec le poète tchadien Nimrod qui sera faite d’un échange animé par Dixit Poétic autour de son parcours de vie et poétique, ponctué de lectures de l’auteur. Nimrod compte parmi les voix importantes de la poésie contemporaine.

Rencontre animée par Erwann Rougé, entrecoupées de lectures de Nimrod.

Médiathèque Julien Gracq 18 rue Nationale 35380 Plélan-le-Grand

**19h30 : Miscellanées festivalières avec tous les poètes du festival**

Au magnifique Jardin Kalon Gwez de Béatrice, ce sera comme une anthologie orale et vivante du festival, des miscellanées poétiques durant quoi chaque poète invité lira quelques extraits de son œuvre. Pour ceux qui ne peuvent assister à toutes les lectures du festival, c’est l’occasion d’avoir un panorama d’ET DIRE ET OUÏSSANCE. Mais aussi de dire au revoir à Béatrice Lechartier, dont le jardin fermera en fin d’année 2025.

La soirée sera suivie d’un dîner collectif et partagé réunissant sous la tonnelle auteurs, dixiteurs et public. Chacun apporte ses plats et couverts.

Le Jardin Kalon Gwuez 28, Lantu 35380 Maxent

**Dimanche matin 6 juillet**

**15h : Lecture de AC Hello**

Nous passerons l’après-midi au Jardin des Augustins derrière l’abbaye de Paimpont. Et commencerons avec AC Hello, poète sonore, performeuse, dont les textes sont bien souvent comme d’énergiques remontrances adressées au monde. Nul doute qu’elle nous secouera encore.

**17h : Lecture-concert-chant de Lembe Lokk (Estonie)**

Poète, musicienne, chanteuse, l’artiste estonienne envoûtera le public, n’en doutons pas, de sa voix chaleureuse et sensuelle, de son accent estonien, et de ses mots pareillement.

S’ensuivra un pot de clôture offert au public par Dixit Poétic

Jardin des Augustins 1 esplanade de Brocéliande 35380 Paimpont

