Festival « Et Dire Et Ouïssance » Nimrod RENCONTRE Médiathèque Julien Gracq Plélan-le-Grand samedi 5 juillet 2025.

Médiathèque Julien Gracq 18 Rue Nationale Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Chez notre complice de la première heure, la médiathèque Julien Gracq, une rencontre avec le poète tchadien Nimrod qui sera faite d’un échange animé par Dixit Poétic autour de son parcours de vie et poétique, ponctué de lectures de l’auteur. Nimrod compte parmi les voix importantes de la poésie internationale.

Rencontre animée par Erwann Rougé, entrecoupées de lectures de Nimrod.

GRATUIT

L’association Dixit Poétic a pour but de promouvoir la poésie contemporaine sous tous ses aspects, de la faire connaître et la diffuser le plus largement possible grâce à l’invitation de poètes et par différents moyens dont l’organisation d’actions autour de la poésie et d’un festival des poésies contemporaines sur le territoire de Brocéliande. .

Médiathèque Julien Gracq 18 Rue Nationale Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 85 49

