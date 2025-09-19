Festival » et pop! au château » Château du Neubourg (27) Le Neubourg

Festival » et pop! au château » Château du Neubourg (27) Le Neubourg vendredi 19 septembre 2025.

Festival » et pop! au château » Château du Neubourg (27) Le Neubourg 19 – 21 septembre plein tarif 10 € – réduit 5 €. Pass-festival pour 3 jours : plein tarif 20 € – réduit 15 € Gratuité pour les moins de 8 ans.

Jeune festival, » et pop! au château » présente une série de spectacles associant le théâtre à la musique dans les jardins du Château du Neubourg (27) lors des Journées du Patrimoine.

Ce prochain week-end des 19, 20 et 21 septembre Le festival et pop! au château va présenter une série de spectacles au Neubourg. Associant le théâtre à la musique sous l’esprit du voyage, ce festival est porté par la Compagnie théâtrale Asphalte avec le soutien de la Ville du Neubourg. Depuis 3 ans, l’événement s’installe dans les jardins du Vieux-Château du Neubourg et les alentours lors des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine.

Le programme 2025 veut souligner les liens entre le territoire rural et ses acteurs. Au fil des spectacles, les relations au vivant et à la nature comme au patrimoine agricole, vont être abordées avec cette année la promesse d’un voyage vers de lointaines excursions, des plaines d’Amérique latine aux ruines de Perse, en passant par le cercle polaire et les plus proches Pyrénées.

Sur un texte de Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française, la Cie des Petits Champs a mis en scène « Le voyage en Uruguay ». Cette jolie fable rurale rapporte une curieuse transhumance transatlantique reliant le petit village Eurois de Rouge-Perriers à Montevideo. Dans les années 50, une famille d’éleveurs uruguayens se rend en Normandie pour y trouver une race bovine capable d’améliorer la capacité laitière de son troupeau. Quelques taureaux et vaches quittèrent ainsi les herbages normands pour la pampa. De l’étable au pont du cargo, un voyage initiatique conduisit un jeune vacher du plateau du Neubourg en Uruguay afin d’escorter une partie de son cheptel. Un superbe hommage aux campagnes.

Production des Tréteaux de France, « La mare à sorcières » mêle le théâtre aux arts plastiques dans une expérience de lecture collective qui se fait ludique. Dans un dispositif hybride et en petit comité, les jeunes spectateurs effectuent un parcours de lecture à voix haute. De spectatrice, la jeune assistance va devenir lectrice puis actrice pour porter l’histoire d’une fillette des villes débarquant dans le monde d’un garçonnet des champs. De l’univers de chacun que tout oppose, l’héroïne devra découvrir les secrets de la forêt.

« Journal des fouilles » retrace le voyage de l’archéologue Jane Dieulafoy, qui découvrit en Perse, fin du XIXe, les vestiges enfouis du palais de Darius. De caractère intrépide, celle qui était aussi romancière, journaliste et photographe, prit l’habitude de s’habiller en homme jusqu’à son retour à Paris où elle bénéficia d’un curieux « permis de travestissement ». Sur des textes de l’exploratrice et au son de l’oud, ce spectacle invite à partager le bivouac de l’aventurière.

Concert spectacle, Viscéral (je t’aime) décrit l’arc d’une relation amoureuse, des frémissements initiaux à la maturité du couple, en passant par le plaisir charnel. Alliant le texte à la chanson, ce récital convoque aussi bien Marcel Proust qu’Etienne Daho, Roland Barthes que Françoise Hardy. Réunis par l’auteur et metteur en scène Karim Zeriahen, le comédien Laurent Charpentier et l’accordéoniste Gérald Bazin y dissèquent le sentiment amoureux.

Et la marmotte ? se présente comme une conférence théâtralisée faisant découvrir les cimes du point de vue de la mascotte des sommets qui, pour le public, se fait guide pour une randonnée artistique. Hortense Belhôte nous entraine sur la trace de ce petit mammifère avec vidéo et fumigène pour étudier les sentiers escarpés. Avec humour, La comédienne mêle ici vulgarisation scientifique, pop culture et son existence personnelle pour effectuer une observation du monde du point de vue des oubliés.

À destination du jeune public, Ricochets est un spectacle musical d’Aude Denis narrant la dérive géographique subie d’une jeune ourse polaire malmenée par les effets du réchauffement climatique.

Fresque musicale, Nous étions la forêt emporte l’assistance dans une transhumance à hauteur des arbres de la forêt. Rédigé après une véritable immersion de l’autrice Agathe Charnet dans l’univers forestier, son texte livre une fable documentée face à la mémoire d’un monde en voie d’extinction.

En intermèdes de ce programme dense, les spectacles seront ponctués par une série d’impromptus musicaux. Dans Chants des temps passés et présents, Fanny Perrier-Rochas, chanteuse à la voix cristalline interprétera des chants byzantins et syriaques en s’accompagnant de la harpe. D’une exceptionnelle rareté, ce répertoire figure depuis peu au patrimoine immatériel de l’Unesco. Sa démarche décloisonne les genres musicaux pour emporter l’auditoire dans un voyage à travers les langues et les paysages.

Dans un genre bien différent, l’impromptu du cabarettiste Julien Fanthou amènera au Neubourg le célèbre Patachtouille. Créature fantasque, Patachtouille se joue des répertoires pour rassembler les générations autour d’airs communs à fredonner. Une occasion pour les fidèles du festival du Neubourg de retrouver à l’accordéon, Gérald Bazin accueilli l’an dernier avec L’Oiseau Joli.

Aux abords du Vieux-Château du Neubourg, une installation végétale baptisée « Anatomie d’une écorce » viendra interroger visuellement notre relation au vivant et à la nature. Avec un film et une installation performée, elle sera présentée sur le mode du land art faisant découvrir un bestiaire de chimères articulées et de drôles de créatures. Conçue par le plasticien Johnny Lebigot lors d’une résidence au Neubourg, cette installation plastique met en résonance la rencontre des règnes végétal, minéral et animal avec le patrimoine rural, l’environnement agricole et le Musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg. Autour de Johnny Lebigot, les artistes Aline César, Jonas Coutancier et Robi donneront vie aux œuvres, en mobilisant l’écriture poétique, la marionnette, la chanson et l’image

Lors des 3 journée du festival, la majeure partie des représentations sera donnée en plein air mais sous abri, dans les jardins du Vieux-Château de la cité Neubourgeoise. Quelques spectacles seront présentés à la Médiathèque, au Lycée Agricole ou à l’école de Canappeville. En lien avec sa programmation, Et pop ! au château offre sur site, une ambiance festivalière avec la rencontre d’artistes, une librairie et sa buvette agrémentée du « cidre de Corneille ». [http://www.compagnieasphalte.com/](http://www.compagnieasphalte.com/)

Festival et pop ! au château les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Lieux :

– Jardins et vergers du Vieux-Château – 18, place du Château 27110 Le Neubourg. Les Impromptus sont en entrée libre dans le verger.

Pour les spectacles au jardin : plein tarif 10 € – réduit 5 €. Pass-festival pour 3 jours : plein tarif 20 € – réduit 15 € Gratuité pour les moins de 8 ans. compagnieasphalte.com

Programme et horaires : Billetterie E. Leclerc Le Neubourg. Jauges limitées, réservations recommandées. etpopauchateau.addock.co

Le festival et pop ! au château reçoit le soutien de la Ville du Neubourg et de l’Union européenne, de la Communauté de communes du Pays du Neubourg, de la Région Normandie, du Conseil Départemental de l’Eure, du Ministère de la Culture / DRAC Normandie, de l’Union Européenne, des réseaux Enfantissage et HF Normandie, du Centre Leclerc Le Neubourg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00.000+02:00

1

http://www.compagnieasphalte.com/

Château du Neubourg (27) 18, place du Château 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure