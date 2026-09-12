vendredi 18 septembre 2026 · Le Viking 68, rue de la République - 27110 Le Neubourg · Le Neubourg

Informations pratiques

Festival « et Pop ! au château » Le Viking 68, rue de la République – 27110 Le Neubourg Le Neubourg 18 – 20 septembre

Du 18 au 20 septembre, le festival « et pop! au château » propose un superbe programme associant le théâtre à la musique avec une dizaine de spectacles mais aussi des impromptus et ateliers artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00

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