FESTIVAL ET SALON DU BIEN-ÊTRE Granja del Castel d’Aureville Aureville
FESTIVAL ET SALON DU BIEN-ÊTRE Granja del Castel d’Aureville Aureville samedi 25 avril 2026.
Aureville
FESTIVAL ET SALON DU BIEN-ÊTRE
Granja del Castel d’Aureville 80 allée des Muriers Aureville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Le festival TerraFlow propose deux journées d’activités pour explorer différentes pratiques autour du corps, du souffle, du mouvement, du son et de l’énergie.
TerraFlow, c’est un festival pensé comme une parenthèse hors du quotidien.
Un week-end pour ralentir, vivre de nouvelles expériences et profiter d’un programme varié dans une ambiance chaleureuse et accessible. .
Granja del Castel d’Aureville 80 allée des Muriers Aureville 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The TerraFlow festival offers two days of activities to explore different practices around the body, breath, movement, sound and energy.
L’événement FESTIVAL ET SALON DU BIEN-ÊTRE Aureville a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE